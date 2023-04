Das sagt Nora Tschirner zu den Vorwürfen an Til Schweiger

«Ich habe da keinen Bock mehr drauf»

Nun äusserte Nora Tschirner (41), die mit Til Schweiger für die Filme «Keinohrhase» und «Zweiohrküken» vor der Kamera gestanden ist, in einem Instagram-Video ihre Sicht der Dinge. Sie beginnt ihr Statement mit den Worten: «Ich sitze hier gerade mit einem Pulsschlag von einem Kolibri.» Dann erklärt sie, sie habe soeben den Spiegel-Artikel über Schweiger und die Filmindustrie gelesen. Die Vorwürfe, die darin geschildert werden und von den Verantwortlichen als «null und nichtig» erklärt werden, seien für jeden in der Branche «ein offenes Geheimnis». «Ich habe da keinen Bock mehr drauf», so Tschirner.