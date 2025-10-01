«Das Jane Goodall Institut hat am Mittwoch, den 2. Oktober 2025 erfahren, dass Dr. Jane Goodall, UN Friedensbotschafterin und Gründerin des Jane Goodall Instituts eines natürlichen Todes gestorben ist», heisst es auf Instagram. Demnach soll sie sich zum Zeitpunkt ihres Todes in Kalifornien aufgehalten haben. Dies im Rahmen einer Vortragstour durch die Vereinigten Staaten von Amerika. «Dr. Goodalls Entdeckungen als Verhaltensforscherin revolutionierten die Wissenschaft und sie war eine unermüdliche Fürsprecherin des Schutzes und des Wiederaufbaus unserer natürlichen Welt.»