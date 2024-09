Die Schlagerikone Caterina Valente ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Wie die «Bild» schreibt, ist die Deutsch-Italienerin friedlich in ihrem Haus in Lugano TI eingeschlafen. Ihre beiden Söhne seien zum Zeitpunkt ihres Todes an ihrer Seite gewesen. In einer Pressemitteilung teilt Valentes Familie mit, dass ihre Beerdigung in strikter Privatsphäre abgehalten werde. Ausserdem wolle die Familie keine öffentliche Gedenkfeier abhalten.