Schlagersänger Roger Whittaker ist für immer verstummt

Schlagerstar Roger Whittaker ist tot. Er starb in einem Krankenhaus in Frankreich. Der Brite wurde 87 Jahre alt. Whittaker sei bereits am 13. September gestorben und seine Familie, darunter seine Ehefrau Natalie (82), sei während der letzten Stunden bei ihm gewesen, wie «Bild» vermeldet. Auch seine Plattenfirma Sony Music hat bestätigt, dass der Sänger in der vergangenen Woche gestorben ist. Whittaker sei auch bereits beerdigt worden. Der Gesundheitszustand des Sängers war schon seit längerer Zeit kritisch. Whittaker litt an Herzproblemen und verstopften Arterien. Vor Kurzem hatte er einen Schlaganfall erlitten, wie «Focus» schreibt.