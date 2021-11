«Jemand hat mich wohl verraten»

Glücklicherweise werde sie nicht den ganzen Tag lang von Papparazzi verfolgt, erklärt Fischer. «Meistens ist es so, dass Paparazzi einen Wink bekommen und meinen Lebensgefährten und mich dann entweder vor dem Haus oder unterwegs erwischen. Doch früher sei es beispielsweise in ihrer Ferienimmobilie in Spanien «irgendwann unerträglich» gewesen. «Ich konnte dort gar nicht mehr abschalten, weil sie immer da waren.» Auf die Frage hin, ob sie diese Art von Fotografen hassen würde, erklärt Fischer: «Das kann ich definitiv so sagen.» Es fühle sich teilweise an, wie in einem Käfig gefangen zu sein. «Man kommt aus der Situation nicht raus, denn die Paparazzi haben in dem Moment die Macht und die Kamera in der Hand und können alles dokumentieren – und ich bin ihnen ausgeliefert.»