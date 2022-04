Schlagerstar Roberto Blanco spricht über eigenen Tod

Der Schlagerstar Roberto Blanco (84) ist eigentlich vornehmlich für seinen Gute-Laune-Hit «Ein bisschen Spass muss sein» bekannt. Im Gespräch mit «Schlager.de» stimmte er in Hinblick auf seinen 85. Geburtstag am 7. Juni jedoch ungewohnt ernste Töne an. Er komme nicht umher, sich zunehmend mit dem schweren Thema Tod zu befassen: «Du kannst das nicht wegwischen. [...] So ist das Gesetz des Lebens», sinniert Blanco.