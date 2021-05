Schlagerstar Stefan Mross trauert um Tante und Cousine

Mit dieser Tat erhöht sich die Zahl der in diesem Jahr in Österreich getöteten Frauen auf elf. Die meisten von ihnen wurden von Partnern oder Ex-Partnern umgebracht. Kanzler Sebastian Kurz, 34, zeigte sich betroffen: «Jede Frau muss in Österreich sicher leben können. Gewalt an Frauen hat keinen Platz in unserer Gesellschaft», twitterte der Regierungschef.