«Sie ist ständig zur Beobachtung bei einem Arzt»

Genauere Infos zum Gesundheitszustand der früheren «GNTM»-Kandidatin gibt es von ihrer Mama derzeit nicht. Sie verrät aber, dass ihre kranke Tochter in den besten Händen ist: «Sie ist ständig zur Beobachtung bei einem Arzt. Ich hoffe, dass alles gut wird», so Viktoria Volk. Demnach sind Mutter und Tochter zuversichtlich. So will Nathalie auch ihr in Los Angeles begonnenes Studium trotz Diagnose zu Ende führen.