«Schönheit kann für eine Frau zum Albtraum werden»

Social Media, digitale Filter und künstliche Intelligenz beeinflussen heute die Schönheitsideale. Was halten Sie davon?

Man kann Bilder so viel manipulieren, wie man will, aber am Ende zählt die Realität. Wenn man irgendwo als Person erscheint, ist man das, was man ist. Weniger ist darum oft mehr, denn sonst enttäuscht man nur, wenn man nicht so aussieht wie auf den Bildern. Schönheit betrifft zudem nicht nur das Äussere. Sie wird erst durch eine schöne Seele und einen schönen Geist lebendig. Wäre das nicht so, wären wir alle gleich.