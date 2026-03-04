Schönheitsdoc erklärt den Wandel von Jim Carrey

Einen Eingriff wolle der Schönheitsarzt nicht ausschliessen: «Minimalinvasive Behandlungen wie Botulinumtoxin sind in dieser Altersgruppe sehr verbreitet.» Und weiter: «Sie können die Stirndynamik reduzieren und die Augenbrauenposition leicht verändern, was ein Gesicht anders wirken lässt.» Roessing gibt aber zu bedenken: «Ob das hier der Fall ist, lässt sich anhand von Fotos nicht seriös beurteilen – das wäre Spekulation.» Ausserdem verändere sich «das Erscheinungsbild eines Menschen über die Jahre». Auch bei Jim Carrey.