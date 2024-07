Wenige Tage nach dem Post von Ralf Schumacher zeigt Cora Schumacher ein Bild von sich, das offensichtlich von der gemeinsamen Hochzeit 2001 stammt. Darauf ist sie im Brautkleid zu sehen, über ihre Wange rinnt eine Träne. Dazu schreibt die Dschungelcamperin: «Tränen verraten mehr als Worte.» Sie lässt offen, ob dies ein Seitenhieb an ihren Ex ist oder, ob sie schon von Anfang an wusste, dass Ralf auch Männer liebt. Unterlegt ist das dramatische Bild mit dem Song «Raindrop» von Katja Krasavice (27) und dem Textausschnitt «All those Years went by and you never cared about me» (auf Deutsch: «All diese Jahre sind vergangen und ich war dir immer egal.»)