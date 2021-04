Schwangere Tanja Szewczenko gibt ein Update aus dem Spital

«Der führende Zwillinge will wohl schnell hinaus in die Welt», schreibt Tanja Szewczenko, 43, auf Instagram zu einem Bild, das sie mit einem riesigen Babybauch zeigt. Doch was herzig tönt, hat einen ernsten Hintergrund. Die ehemalige Eiskunstläuferin musste wegen eines Blasensprungs ins Krankenhaus.