«Army of Thieves» spielt vor den Ereignissen von «Army of the Dead». Safeknacker Ludwig Dieter (Matthias Schweighöfer) wird von einer mysteriösen Frau rekrutiert, einer diebischen Aussenseiter-Crew bei einem Raubüberfall zu helfen. In dem Prequel zu «Army of the Dead» spielt Schweighöfer die Hauptrolle und führte auch Regie.