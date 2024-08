Schweizer lüftet Geheimnis von Alain Delon

Ein Geheimnis von Alain Delon, das nur wenige kannte, wurde Antonio vom Genfer Staranwalt gelüftet. «Er sagte mir zu meinem Brief, dass Delon all seine private Korrespondenz in grüner Tinte geschrieben hat. Der Grund dafür sei eine Hommage an seine Mutter Edith, die ihm nur in Grün geschrieben hatte, was er übernahm. Ich finde dies sehr schön», so Di Renzo.