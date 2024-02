Ihr Weg zum Ruhm war allerdings nicht immer einfach. In einem Interview mit der Zeitschrift Annabelle offenbarte sie einmal, dass sie als Kind mit der traditionellen Schule auf Kriegsfuss stand und schliesslich in der Sek. B landete. Daraufhin schickten sie ihre Eltern in die Zürcher Atelierschule, der Mittelschule der Rudolf Steiner Schule. Von da an änderte sich alles. Hier fand sie nicht nur ihren Platz im Klassenzimmer, sondern auch ihre Leidenschaft für die Schauspielerei. Mit 18 Jahren zog Ella Rumpf schliesslich nach London und absolvierte eine Schauspielausbildung.