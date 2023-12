Die 38-jährige Anna Maria Mühe zählt seit mehr als 20 Jahren zu Deutschlands Top-Schauspielern. Das Talent scheint ihr in die Wege gelegt, beide Elternteile waren Schauspielgrössen: Ulrich Mühe (†54) und Jenny Gröllmann (†59) machten erst in der ehemaligen DDR, später im vereinten Deutschland Karriere. Über das Privatleben der Actrice ist wenig bekannt, sie hält es weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch jetzt teilt sie der Welt via Instagram mit, wer der neue Partner an ihrer Seite ist. Und der ist kein Unbekannter.