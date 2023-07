Sean Penn zeigt sich verliebt mit Olga Korotyayeva in Saint-Tropez

Das beiden wurden laut dem US-Magazin «People» zum ersten Mal am «Memorial Day»-Wochenende Ende Mai in Malibu gesehen, als sie sich zu einem Abendessen trafen. Wann genau sie sich zum ersten Mal begegnet sind, ist nicht bekannt. Jedoch befinden sie sich jetzt offensichtlich auf einer Europatour: Anfang Juni waren sie in Rom unterwegs, wo sie wie in St. Tropez ebenfalls küssend bei einem Spaziergang abgelichtet wurden. Danach zeigten sie sich in Stockholm.