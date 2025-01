«Seid Pilger der Hoffnung»

Papst Franziskus: «Die Waffen sollen schweigen, und Schuld soll erlassen werden»

Den Segen urbi et orbi, mit dem er der Stadt Rom und dem Erdkreis die Weihe erteilt, verband er mit Forderungen an die weltlichen Herrscher: «Die Waffen sollen in der gemarterten Ukraine schweigen! Die Waffen sollen im Nahen Osten schweigen!» Das heilige Jahr solle eine Gelegenheit sein, Schuld zu vergeben und zu erlassen. Dabei meinte er explizit auch Geldschulden der ärmsten Länder. «Alle sind aufgerufen, erfahrenes Unrecht zu vergeben, denn der Sohn Gottes, der in der Kälte und Dunkelheit der Nacht geboren wurde, vergibt uns all unsere Schuld. Er ist gekommen, um uns zu heilen und um uns zu vergeben. Lasst uns ihm als Pilger der Hoffnung entgegengehen!»