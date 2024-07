Ob es für ihn ein Leben neben der Musik gibt? «Natürlich!», sagt Sheku. «Ich treibe viel Sport. Fussball ist meine Leidenschaft. Wenn Arsenal spielt, knalle ich mich vor den Fernseher, gern auch mit einem kühlen Bier.» Vor vier Jahren von der Queen zum Ritter geschlagen, darf er sich seither Member of the Order of the British Empire nennen. «Eine grosse Ehre», sagt Sheku. «Aber es macht mich nicht zu einem anderen Menschen.» Und welche Ziele bleiben einem Musiker, der Mitte 20 schon alles erreicht zu haben scheint, was die Klassik bietet? «Da gibts noch so viel», so Sheku. «Mich fasziniert auch das Unterrichten, die Arbeit mit jungen Musikerinnen und Musikern. Ich möchte Erfahrungen weitergeben – und auch neugierig bleiben und von ihnen lernen.»