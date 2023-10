Seine Familie ist der grösste Fan von Max Verstappen

Zu Max Verstappens Weggefährten gehört auch Mick Schumacher (24), die beiden kennen sich von Geburt an. Ihre Väter Jos Verstappen und Michael Schumacher (54) waren zwar Konkurrenten, doch abseits der Rennstrecke gute Freunde. Die Familien fuhren sogar gemeinsam in den Urlaub. «Ich wusste nur, das ist der Onkel Michael – der sehr nett und ein extrem grosser Familienmensch war. Aber ich sah ihn nie als Rekordweltmeister an, das war mir nicht bewusst», erzählte Max einst im Interview mit «Sport1». «Das sieht man auch auf den alten Fotos und Videos, die wir zu Hause haben. Immer war Mick mit dabei oder Gina. Es war toll. Ich habe auch heute noch positive Erinnerungen an diese Wochenenden. Nur damals konnte ich noch kein Deutsch. Ich habe keine Ahnung, wie wir da geredet haben. Aber zwei Drei- oder Vierjährige haben nie ein Problem zu kommunizieren, selbst wenn sie nicht die gleiche Sprache sprechen.»