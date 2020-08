Seine grosse Liebe lernte Ronaldo im Gucci-Shop kennen

Dabei will sie ihre Kinder keinesfalls in einem Schloss grossziehen, «in dem sie nur ihre Privilegien geniessen», erzählte sie weiter. «Ich will sie aufklären und bilden. Was ich meinen Kindern mitgeben will, ist ein gesundes Leben – und dass sie wissen, dass das Leben auch Schwierigkeiten bietet.» Die Kinder sollen sehen, wie viel Glück sie haben. «Damit sie lernen, Respekt, Bescheidenheit und ein Gewissen zu haben und jeden zu schätzen, den sie in ihrem Leben haben.»