Helena Smith wäre am Todestag von Danielle eigentlich ihre Schwägerin geworden. Auch sie verabschiedet sich mit einem herzzerreissenden Brief: «Ich habe zu dir aufgesehen, seit ich dich getroffen habe, Danielle, die grosse Schwester, die ich nie hatte und von der ich nie wusste, dass ich sie brauchte, eine beste Freundin. Du hast mir so viel beigebracht und ich verspreche, dass ich das, was ich von dir gelernt habe, für den Rest meines Lebens zu nutzen werde. Ich werde immer für Bowie da sein, ich bin so glücklich, dass ich seine Tante sein darf.»