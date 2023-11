Aktuell sind Sie als Coach bei «The Voice of Germany» zu sehen. Wie gefällt Ihnen dieser Job?

Ich freue mich, dass der Sender meiner Beurteilung vertraut. Ich schätze die enge Zusammenarbeit mit den Talenten. In diesem Format begleitet man die Teilnehmenden und ihre Entwicklung intensiv. Nicht wie bei anderen Castings. Diese Freiheit und das Vertrauen in die Coaches schätze ich sehr.



Mit dieser Sendung sprechen Sie ein neues Publikum an. Was bedeutet das für Sie?

Das bedeutet für mich, dass ich mittlerweile wirklich überall erkannt werde. Normalerweise wusste ich, wann ich wo in Berlin unterwegs sein kann, ohne in meine Zielgruppe zu rennen. Wenn ich jetzt um 10 Uhr in einen Drogeriemarkt gehe, erkennen mich die Muttis, Tanten und Grossmuttis. Sie sprechen mich an und sagen, ich sehe ungeschminkt ja ganz anders aus (lacht).