Selena Gomez postet verschmustes Bild mit ihrem neuen Freund

Ein klares Statement der Sängerin, die in Blanco offenbar ihren Traummann gefunden hat. Und dass Gomez gerade überglücklich ist und auf Wolke sieben schwebt, zeigt ein neues Bild, das der Popstar auf Instagram postete. Ganz am Schluss einer kleinen Bildstrecke, die mit einem Foto von Gomez und ihrer Freundin Taylor Swift an deren Geburtstag in New York beginnt, ist ein Schnappschuss des Liebespaares zu sehen. Gomez und Blanco liegen sich dabei verschmust in den Armen und küssen sich zärtlich.