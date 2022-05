Seltener Schnappschuss: Henry Cavill zeigt sich mit seiner Freundin

Bei der Durrell Challenge handelt es sich um einen 13-Kilometer-Lauf, der am Sonntag (22. Mai) in Jersey stattfand. Menschen auf der ganzen Welt konnten daran virtuell teilnehmen. Mit dem Charity-Lauf sollen Gelder gesammelt werden, um die lebenswichtige Arbeit zum Schutz einiger der am stärksten bedrohten Wildtiere zu unterstützen. Henry Cavill ist Botschafter der Organisation.