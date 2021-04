Der Fall des gefallenen Filmmoguls und mittlerweile verurteilten Sexualstraftäters Harvey Weinstein, 69, habe sie nicht wirklich erstaunt, sagte Berger. Auch mit dem US-amerikanischen Produzenten Darryl Zanuck (1902-1979), den Berger als «Harvey-Weinstein-Figur» bezeichnet, erlebte sie einst in New York einen ähnlichen Vorfall: Zanuck hat sie demnach auf sein Hotelzimmer eingeladen und dann im Bademantel verfolgt. Kolleginnen hätten ihr gesagt, dies sei ein «gängiges» Verhalten. Mittlerweile würden sich die Machtverhältnisse verändern, so Berger: «Aber meiner Ansicht nach wird zu viel über die Sprache und Gendersternchen diskutiert und zu wenig über die realen Verhältnisse. Und zu viel über Schauspielerinnen und zu wenig über Putzfrauen oder Busfahrerinnen.»