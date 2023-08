Serena Williams verkündet Geschlecht vom 2. Baby

Kuchenstreich von Ehemann Alexis

Alexis Ohanian war offenbar der einzige, der das Geschlecht des Kindes im Vorfeld wusste - und diesen Wissensvorsprung nutzte er für einen Streich. Der Unternehmer präsentierte einen Kuchen, wie er bei Gender Reveal Partys oft benutzt wird. Die Torte war wie gewohnt äusserlich halb in Pink und halb in Blau gehalten. Doch wo der innere Teig normalerweise in einer der beiden genderklischeehaften Farben gefärbt ist, kam er hier in geschlechtsneutralem Gelb daher.