Bryan Cranston tritt Ruhestand-Gerüchten entgegen

Den Gerüchten, er würde mit 70 Jahren in Rente gehen, hat Bryan Cranston (67) eine klare Absage erteilt. Auf Instagram stellte der «Breaking Bad»-Star seine Aussagen in einem kürzlich erschienenen «GQ»-Interview noch einmal klar. Dort hatte er angekündigt, sich im Jahr 2026 zumindest vorläufig vom Filmbusiness zu verabschieden. Er wolle demnach seine Produktionsfirma schliessen, seine Anteile am Unternehmen Dos Hombres verkaufen und mit seiner Ehefrau Robin Dearden (69) für mindestens ein halbes Jahr in ein anderes Land ziehen.