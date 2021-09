«Sex and the City»-Star Willie Garson ist tot

Im kommenden Reboot «And Just Like That...», das voraussichtlich 2022 erscheinen soll, wird Willie Garson ebenfalls noch zu sehen sein. Er war am New Yorker Set des Spin-offs zusammen mit Parker und Mario Cantone, 61, der Garsons Ehemann Anthony Marentino spielte, fotografiert worden. Cantone teilte eine Hommage an Garson auf Instagram und sagte, er sei «am Boden zerstört» über den Tod seines Co-Stars. «Ich hätte keinen brillanteren TV-Partner haben können. Ich bin am Boden zerstört und einfach überwältigt von Traurigkeit», schrieb Cantone. «Du wurdest uns allen viel zu früh genommen. Du warst ein Geschenk der Götter, süsser Willie. Ruhe in Frieden ... Ich liebe dich.»