Deswegen sind Leonardo DiCaprios Freundinnen nie über 25

Sexualtherapeutin erklärt Leos Scheman

An sich ist es nicht weiter ungewöhnlich, wenn zwischen Paaren ein grösserer Altersunterschied herrscht – solange er sich im legalen Rahmen befindet. Scheint aber jemand so systematisch auf Personen – in Leonardo DiCaprios Fall auf Frauen – eines gewissen Alters anzusprechen, wirft das Fragen auf. Wir haben mit Sexualtherapeutin Dania Schiftan gesprochen und gefragt, woran es liegen kann, dass Leo seine Freundinnen regelmässig ab dem 25. Geburtstag abschiesst. «Betrachtet man sein Verhalten aus sexologischer Sicht, kann es sein, dass Leonardo DiCaprio gewisse Anziehungscodes hat, das heisst, er fühlt sich von Frauen in einem gewissen Alter angezogen und dieses Muster, in dem er sich bewegt, ist begrenzt», sagt Dania Schiftan. «Es gibt Menschen, die haben ein breites Anziehungsmuster, können sich weiterentwickeln und sich von mehreren Aspekten angezogen fühlen. Es gibt aber eben auch Menschen, die sehr eingeschränkte Muster haben.»