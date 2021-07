Shailene Woodley musste viele Rollen absagen

Mittlerweile fühle sie sich besser und habe die Krankheit grösstenteils bezwungen. Eine Zeit lang habe Woodley sich allerdings sehr «isoliert und allein» gefühlt, da so viele Menschen sich darauf konzentriert hatten, was sie sagte, was sie tat und wie sie sich präsentierte. Für viele sei es schwierig, einen «stillen, leisen und unsichtbaren Schmerz» zu verstehen – ganz im Gegensatz etwa zu einem gebrochen Arm oder Bein, was man sehen könne.