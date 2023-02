Shakira sendet ihrem Ex einen ganz speziellen Valentinsgruss

Zum Valentinstag hatte Sängerin Shakira (46) einen ganz besonderen Seitenhieb für ihren Ex, den Fussballer Gerard Piqué (36), parat. Auf Tiktok postete die Sängerin ein Video in dem sie den beliebten SZA-Song «Kill Bill» sampelte. Vor allem der Teil des Liedes, wo es heisst: «I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend's next, how'd I get here?» (auf Deutsch: «Ich könnte meinen Ex umbringen, nicht die beste Idee. Seine neue Freundin ist die Nächste. Wie bin ich hierher gekommen?») sorgte dabei für Furore. Zu dem Song sieht man die Kolumbianerin mit einem Wischmop den Boden aufwischen.