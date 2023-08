Shakira und Piqué haben das Kriegsbeil begraben

Nach dem Liebes-Aus folgte eine Schlammschlacht zwischen dem Noch-Ehepaar, das gemeinsamen die Söhne Milan (10) und Sasha (8) hat. Diese gipfelte in einem Rosenkrieg, bei dem es nicht nur um viel Geld und eine schicke Villa, sondern auch um Kränkungen und Demütigungen ging. Vorläufiger Höhepunkt: Die Veröffentlichung von Shakiras Tracks «BZRP Music Session #53» – viele Fans sahen darin ein Rachelied. Darin singt die 46-Jährige unter anderem darüber, dass sie zu gut für die Person sei, mit der sie früher zusammen war. In einer weiteren Liedzeile heisst es: «Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht, eine Rolex gegen eine Casio». Vermutlich, um Piqué deutlich zu machen, was er durch seine Untreue ihr gegenüber verloren hat, denn zuvor wurde bekannt, dass der 36-Jährige wieder eine neue Frau an seiner Seite hat – und Shakira auch mit ihr betrogen haben soll.