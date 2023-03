In ihrem weltweiten Nummer-eins-Hit «BZRP Music Sessions, Vol. 53» rechnet sie knallhart mit ihrem Ex-Freund Piqué ab und singt unter anderem: «Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo eingetauscht.» Piqué nimmts mit Humor und fährt medienwirksam im Twingo vor. Dennoch sei die Musik für Shakira eine wirksame Therapie, wie sie kürzlich in der Sendung «Tonight Show» von US-Talkmaster Jimmy Fallon (48) in New York verriet. «Das Besondere an diesem Lied ist, dass es für so viele Frauen zu einer Art Hymne geworden ist. Ich hatte ein sehr hartes Jahr nach meiner Trennung. Das Schreiben dieses Liedes war für mich sehr wichtig, weil es ein gesunder Weg ist, meine Emotionen zu kanalisieren», sagt die noch immer verletzte Sängerin.