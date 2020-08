Sharon Stone bangt um das Leben ihrer Schwester

Sharon Stone, 62, kämpft mit den Tränen. Die US-amerikanische Schauspielerin erzählt in einem emotionalen Video vom Leid, das ihre Familie in den letzten Monaten wegen dem Coronavirus erfahren musste: Stone hat bereits ihre Wahl-Grossmutter und ihre Patentante in Folge einer Covid-19-Infektion verloren. Als wäre das nicht schon genug, kämpfen nun auch ihre Schwester und deren Mann im Spital gegen das Virus an.