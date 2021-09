Nach der langen Krankheit konnte Sharon Stone, die mit «Basic Instict» und «Casino» riesige Kinoerfolge ablieferte, nicht mehr an den Karriere-Höhenflug anknüpfen. «Mein Management und meine Agentur gaben mir erst keine Rollen mehr und dann feuerten sie mich» erinnert sich die Schauspielerin in Zürich. Seither hält sie die Zügel selber in die Hand – wer einen Film mit ihr drehen will, muss sich direkt bei ihr melden. «Man erreicht mich via Instagram, dort kommen pro Woche sicher sechs Rollenangebote rein», verrät Sharon Stone.