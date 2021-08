Sharon Stone trauert um ihren elf Monate alten Neffen

Prominente Follower von Sharon Stone kommentierten unterdessen bereits die schreckliche Nachricht des Todes von River. So schrieb unter anderem Schauspiel-Kollegin Hilary Swank, 47, dass sie für die gesamte Familie Stone bete. Naomi Watts, 52, schickte «all ihre Liebe und Stärke an dich und die Familie» und Selma Blair, 49, schrieb: «Es tut mir sehr leid. Oh mein Gott.»