Nach Auftritt am Zürich Openair

Bei dem See in malerischer Kulisse handelt es sich um den Klöntalersee im Kanton Glarus, der mit dem Auto vom Flughafen aus in weniger als 90 Minuten zu erreichen ist. Bei Shawn Mendes macht es allerdings den Anschein, als hätte er zumindest einen Teil der Strecke mit deutlich weniger PS zurückgelegt. So ist in seiner Bildergalerie auch ein nasser Hund zu sehen, der hinten auf einer Kutsche liegt. Ob Mendes tatsächlich mit dem Gefährt unterwegs war und wenn ja, von wo bis wo, das ist nicht bekannt.