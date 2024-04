Amazon-Gründer Jeff Bezos (60) und seine Verlobte Lauren Sanchez (54) besitzt zwar nicht das teuerste Haus unter den Berühmtheiten, er könnte aber eines der grössten Immobilien-Portfolios besitzen. Wie «Architectural Digest» schreibt, sollen alle seine Liegenschaften zusammen rund 500 Millionen Franken wert sein. Die Anwesen stehen in fast allen Teilen der USA – die meisten davon in der Region Seattle. Aber auch in New York hat der Amazon-Chef kräftig investiert.