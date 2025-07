Sie ist die neue Frau an Supermans Seite

Superman wurde bereits in den 1930er-Jahren erschaffen. Seine Philosophie lautet: die bestmögliche Version von sich zu werden. Für Sie ein ernstes Thema oder nur ein Comic-Jux?

Das Beste an Comics ist, dass es im Kern immer um die bedeutungsvollsten Dinge geht. Um die Essenz dessen, was es bedeutet, am Leben und ein Mensch auf dieser Welt zu sein. Besonders Superman sucht darauf eine Antwort und strebt nach mehr Menschlichkeit. Diese Figur will einfach nur gut sein und Gutes in die Welt bringen. Das ist so einfach, dass andere Menschen, Lois eingeschlossen, es manchmal infrage stellen. Als könnten wir etwas Grundgutes gar nicht mehr für möglich halten. Diese Moral ist der Herzschlag hinter dem Film.