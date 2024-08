Als hätte er gewusst, dass es das letzte Mal sein wird

Nadine Jeannine kehrte nie mehr in nach Österreich zurück und machte Karriere in den USA, wo sie an der Universität von Nevada Jura studierte und erfolgreiche Anwältin mit eigener Kanzlei Las Vegas wurde. Vor vier Jahren kandidierte sie als Richterin am Familiengericht der Glücksspiel-Metropole und wurde gewählt, was Papa Richard Lugner stolz machte. «Sie ist – mit tollem Gehalt – Richterin und hat mehr Zeit für ihr Privatleben», verriet Mörtel der Zeitung «Heute».