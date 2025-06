Sie ist unzufrieden mit Malerin – darum zahlt sie nicht

Auch eine Art Rosenkrieg

Das Problem? Die an die Wand gemalten Blumen gefielen der Influencerin nicht. So seien sie zuerst zu rot gewesen, dann habe der Abstand zwischen den einzelnen Blüten nicht gepasst. In der Folge schaffte es weder das Reel auf ihr Profil noch die 13'000 in Rechnung gestellten Euro auf das Konto von Malermeisterin Kogge.