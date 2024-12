Sie jettet um die Welt, er kutschiert Gäste durch die Stadt

Ist Heidi Klum für die Dreharbeiten von «Germany's Next Topmodel» in Deutschland, nutzt ihr Bruder die Gelegenheit scheinbar gerne für einen Besuch. So war er auch 2024 bei den Vorbereitungen der grossen Liveshow dabei, wie in einer Instagram-Story von Heidi Klum zu sehen war. Das Bild von Michael, auf welchem er in den leeren Zuschauerrängen sitzt und eine Wurst isst, beschriftete Klum mit den Worten «Mein Bruder», denen sie noch ein Herz beifügte.