Die Kinderthematik darf in der Namensdiskussion nicht fehlen, wurde sie von Oliver Pocher doch bereits als Amiras Scheinargument erwähnt und auch von Ochsenknecht wieder aufgegriffen. «Jetzt könnte man sagen, ja, ich will heissen wie meine Kinder. In dem Fall war es umgekehrt. Ich hatte überlegt, meinen Mädchennamen anzunehmen, und meine Kinder wollten wie ihre Mutter heissen.» Amira Pocher bestätigt in ihrem Podcast «Liebes Leben» die Annahme von Ochsenknecht mit den Worten: «Mir geht es nicht um den Namen per se, sondern um den Namen meiner Kinder, und dass es für mich komplizierter wird, wenn ich anders heisse.»