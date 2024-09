Brigitte gestand später: «Es war Liebe auf den ersten Blick.» Vadim traf die Schülerin dann regelmässig heimlich, bat schliesslich um ihre Hand. «Nicht vor ihrem 18. Geburtstag», beschied Vater Louis, erst müsse Vadim einen anständigen Lohn verdienen. Er versorgte seine Tochter in einem Mädcheninstitut in London, was zum ersten von vier Selbstmordversuchen führte. BB steckte den Kopf in den Backofen und wurde gerettet. Vadim fand einen Job als Reporter bei «Paris Match».