Sieben überraschende Fakten aus dem Leben von Ed Sheeran

Herzlich willkommen im Sheeran-Dorf

Eine Kneipe direkt vor der eigenen Haustür? Für viele wohl ein Traum und für den Musiker aus England Realität. In seinem Garten in England steht nämlich Lancaster Lock – der Name sei eine Kombination der Ledignamen seiner Mutter und Schwiegermutter. Sheeran hatte einen guten Grund, seine eigene Kneipe zu erbauen, wie er im Podcast erzählt: «Es gibt eine Kneipe in der Nähe, in die ich immer ging, und immer noch hingehe.» Allerdings könne er sich dort nicht mehr so austoben wie früher. «Man geht in eine Kneipe, um Dampf abzulassen. Irgendwann wusste aber jeder, dass ich dorthin gehe.» Als Alternative verwandelte der Musiker eine verfallene Scheune in seine eigene Kneipe. Die Möbel dafür kaufte er laut eigenen Aussagen auf Ebay.