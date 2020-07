Sila Sahin hielt sich nach der Geburt für unfruchtbar

Willkommen in Österreich! Mitte März haben sich Schauspielerin Sila Sahin, 34, und ihr Ehemann Samuel, 27, dazu entschieden, die Corona-Zeit in Österreich statt in ihren zwei Zuhause in England und in Berlin zu verbringen. In Ried im Oberinntal, einem Tiroler 1200-Seelen-Dorf, ist der Fussballspieler aufgewachsen. Seit zwei Monaten kommt auch die ehemalige «GZSZ»-Mimin in den Genuss des Landlebens. Etwas, das sie in dieser Form nicht als ihr Zuhause kennt: Die Schauspielerin ist in Berlin aufgewachsen.