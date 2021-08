Ausgerechnet in dieser Situation nämlich hat sich Sahins Mama Hanife, 73, dazu entschieden, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. «Meine Mutter verlässt uns und geht zurück in die Türkei», verrät Sila. Sie war vergangenen Frühling gleich mit ihrer Tochter zu den Eltern von Silas Mann gezogen und war «die gute Fee», wie Sahin schon damals im Interview mit der «Kronen Zeitung» sagte. «Sie war mit uns in Norwegen, Hannover, Berlin, England und jetzt auch in Österreich. Sie ist uns eine sehr grosse Hilfe. Sie packt fleissig mit an und ist irgendwie auch nicht mehr wegzudenken. Sie ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben – mein Fels in der Brandung. Daher ist sie immer dabei. So kann ich immer auf sie aufpassen und sie auf ihre Enkelkinder.»