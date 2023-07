Die «Let's Dance»-Tanzpartner sollen auf Wohnungssuche sein

Wie «Bild» nun berichtet, sollen sich die beiden nach einer gemeinsamen Wohnung umsehen. Auf Instagram erzählt die Profitänzerin ihren Followern zwar, dass sie geschäftlich in Berlin, in Timons Wahlheimat, unterwegs ist. Tatsächlich soll «Bild» wissen, dass die gebürtige Russin bereits seit November vergangenen Jahres ihren Kommunikations-Job in München gekündigt haben soll. Ob es die 36-Jährige tatsächlich nur beruflich nach Berlin zieht, oder ob sie Timon näher sein will, ist nicht ganz klar. Aber es wird sich bestimmt bald herausstellen, ob die beiden wirklich auf Wohnungssuche sind.