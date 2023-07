Sinéad O'Connor: So trauern die Stars um die Sängerin

Die Todesursache ist noch unklar

Die irische Sängerin, die 1990 durch ihr Cover des damals unveröffentlichten Prince-Tracks «Nothing Compares 2 U» zum Star wurde, verstarb am 26. Juli im Alter von nur 56 Jahren nach jahrelangen Kämpfen um ihre psychische Gesundheit. Sie wurde 1966 in Glenageary geboren. Zwischen 1987 und 2014 veröffentlichte sie insgesamt zehn Studioalben. Mit ihrem Debütalbum «The Lion and the Cobra» wurde sie erstmals für einen Grammy Award nominiert. Ihr zweites Album «I Do Not Want What I Haven't Got» von 1990, auf dem auch ihr Hit «Nothing Compares 2 U» enthalten ist, brachte ihr den Grammy in der Kategorie «Best Alternative Music Performance» ein. Erst im März wurde ihr zweites Album als RTÉ Choice Music Prize Irish Classic Album ausgezeichnet. Die Jury bezeichnete die zehn Lieder darauf unter anderem als «überwältigendes Gesamtwerk».